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Новости /  Общество /  Социум  

Треть российских компаний пока не готовы принимать на работу предпенсионеров, свидетельствует опрос Института Адизеса

30 июля 2018 20:23
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Но 25% работодателей не предлагают пожилым сотрудникам уходить, так как квалификация не зависит от возраста.
В случае повышения пенсионного возраста около трети (32%) российских компаний будут принимать на работу сотрудников предпенсионного возраста только в случае их высокой квалификации, говорится в исследовании Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), подготовленном для РБК. 29% респондентов готовы нанимать их на рядовые должности, а еще 32% участвовавших в опросе компаний не намерены трудоустраивать предпенсионеров. 7% российских компаний заявили, что берут на работу людей вне зависимости от возраста.

В опросе о трудоустройстве сотрудников старшего возраста в условиях пенсионной реформы приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из Центрального федерального округа, Северо-западного ФО, Приволжья, Южного ФО, Сибири и Урала. Среди опрошенных компаний 33% работают в сфере промышленности, 17% занимаются строительством, 13% заняты в финансовой сфере, а также в транспорте (12%), ИТ (10%), медицине (9%) и издательском деле (6%). Более половины (56%) опрошенных компаний сообщили, что сейчас доля сотрудников пенсионного возраста в их штате составляет от 0 до 20%, 37% обозначили диапазон от 20 до 40%. 7% респондентов заявили, что количество пенсионеров среди сотрудников компаний находится между 40 и 60%.

До и после

Авторы опроса интересовались у респондентов, готовы ли они принимать на работу сотрудников старших возрастов. Этот вопрос задавался по двум сценариям: в нем были рассмотрены ситуации при нынешнем пенсионном возрасте (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и при его повышении до 65 и 63 лет соответственно, как предлагает правительство.

Вне контекста пенсионной реформы на вопрос о готовности принимать на работу сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста (мужчин от 55 и старше и женщин от 50 и старше, то есть за людей старшего возраста принимаются те, кому осталось пять лет до пенсии) 40% респондентов ответили, ​ что готовы устраивать только высококвалифицированных сотрудников. 30% заявили, что не готовы принимать на работу людей старшего возраста, 23% готовы трудоустраивать таких сотрудников только на рядовые должности. А 7% трудоустраивают людей вне зависимости от возраста.

В случае повышения пенсионного возраста предпочтения работодателей меняются незначительно (вопрос задавался касательно женщин старше 58 лет и мужчин старше 60, им при новом пенсионном возрасте также будет оставаться по пять лет до пенсии). 32% респондентов ответили, что если планируют нанимать работников такого возраста, то у них должна быть высокая квалификация. Еще 32% не готовы трудоустраивать граждан старше 58–60 лет при новом пенсионном возрасте. 29% могут нанять их на рядовые должности. Те же 7% принимают сотрудников вне зависимости от возраста.

Планы и последствия

Пенсионная реформа, согласно которой возраст выхода на пенсию увеличится на пят—восемь лет для мужчин и женщин, предполагает переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Увеличение будет происходить по году каждый год. В правительстве считают, что пенсионная реформа позволит структурно сбалансировать бюджет Пенсионного фонда и повысить материальное обеспечение пенсионеров опережающими инфляцию темпами. Пенсии неработающих пенсионеров в среднем будут ежегодно расти на 1 тыс. руб., и в 2019 году, по оценкам правительства, их средний размер составит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году он достигнет 20 тыс. руб. Индексация пенсий работающих пенсионеров отменена с 2016 года.

По оценке Минэкономразвития, численность трудоспособного населения России из-за повышения пенсионного возраста увеличится на 1,8 млн человек к 2024 году, по подсчетам аналитиков Moody's, ​​— более чем на 12 млн человек к 2036 году. По оценке экономистов Райффайзенбанка, в первые три года пенсионной реформы дополнительное предложение на рынке труда будет составлять 660 тыс. человек ежегодно, но 200 тыс. из них могут остаться без работы, предупреждают эксперты. Это составляет 5% от общего числа безработных на конец 2017 года (около 3,9 млн человек).

Разное отношение

Кадровые решения в отношении сотрудников, достигших предпенсионного возраста, в компаниях принимаются по-разному. 28% компаний сообщили, что единых правил и подходов нет — все зависит от конкретного сотрудника. 25% участников опроса Института Адизеса заявили, что никогда не предлагают сотрудникам при достижении пенсионного возраста покинуть компанию, поскольку квалификация не зависит от возраста.

15% респондентов сообщили, что предлагают покинуть компанию только сотрудникам на руководящих должностях, так как пожилым людям сложнее справиться с высокой нагрузкой. 7% предлагают уволиться только сотрудникам на рядовых должностях, которым легко найти замену, и лишь 1% компаний всегда предлагают пожилым людям уйти с работы, поскольку им сложнее адаптироваться к решению новых задач.

У значимой части работодателей подход к рядовым и высококвалифицированным сотрудникам отличается. 20% респондентов, как пишут эксперты Института Адизеса, отметили, что в отношении рядовых сотрудников они смотрят на физическое и психологическое здоровье, а также на адаптационные качества (гибкость, способность обучаться, воспринимать новые технологии и большие объемы информации). Если же речь идет о руководящем звене, то оценивается рациональность, эффективность принимаемых решений, а также уважение и признание со стороны молодых коллег. Еще 4% компаний при оценке своих сотрудников предпенсионного возраста смотрят на характер, уживчивость и желание развиваться дальше.

Экономический эффект

Согласно результатам опроса, 25% компаний опасаются сокращения спроса на свою продукцию из-за пенсионной реформы (меньше граждан будут получать дополнительный доход в виде пенсий, что может привести к падению платежеспособного спроса). 34% компаний-респондентов считают, что повышение пенсионного возраста не повлияет на спрос товаров, а 5% полагают, что он только вырастет за счет обещанного правительством увеличения пенсий. 36% компаний отметили неактуальность вопроса для их сферы деятельности.

Жесткая и мягкая дискриминация

«На российском рынке труда действительно есть практика более жесткой или более мягкой дискриминации лиц старших возрастов, в том числе в найме и продвижении. Результаты опроса это еще раз подтверждают», — сказал РБК замглавы лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Солнцев. По его словам, сейчас на российском рынке труда невысокий уровень безработицы, в том числе среди старшей возрастной категории работников, но из-за пенсионной реформы напряженность на рынке труда может усилиться, в этом случае у пожилых людей возникнут проблемы с поиском работы.

Минтруд с 2019 года планирует ежегодно переобучать по 80 тыс. пенсионеров, бюджету такая мера обойдется в 5 млрд руб. в год. В плане Минтруда будут представлены предложения о том, как обеспечить занятость граждан старших возрастов после повышения пенсионного возраста и не допустить падения их уровня жизни. В проекте документа, о котором писал РБК, ведомство предложило увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного), обязать бизнес уведомлять органы служб занятости о намерении уволить предпенсионеров, а также оплачивать их ежегодную диспансеризацию.

В документе также содержится пункт о проработке вопроса об усилении ответственности — вплоть до уголовной — для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Это позволит защитить их трудовые права, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», полагает Минтруд. Но эта инициатива вызвала вопросы у бизнеса и профсоюзов, а проект Минтруда направили на доработку.


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Комментарии



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