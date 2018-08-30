Трехэтажное здание возле ТЦ «Парк Хаус» снесут для реконструкции 22 Партсъезда
30 августа 2018 00:00
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Владелец этой земли самовольно построил здание, без получения на то необходимых разрешений. Теперь департамент судится с бизнесменом. В планах чиновников снести здание, предварительно изъяв земельный участок. В администрации Самары соответствующее постановление уже подписали. Землю оформят в муниципальную собственность, а после того как процедура будет завершена, здание будет снесено. Ожидается, что это произойдет в декабре 2018 года.
Уже в 2019 году планируется провести реконструкцию улицы 22 Партсъезда, построив два новых участка. Вначале будет построена дорога от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе, затем будет построена новая дорога на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.
Для реализации данного проекта чиновникам предстоит провести изъятие шести земельных участков, общая площадь которых составляет 5000 квадратных метров.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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