Трех генералов ФСИН отправили в отставку на фоне скандала с хищением средств при закупке раций

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Речь идет о начальнике управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН Юрии Баринове, начальнике правового управления службы Леониде Климакове и начальнике главного управления ФСИН по Иркутской области Евгении Киланове. Вместе с генералами уволен полковник Евгений Лукьянец, занимавший в центральном аппарате ведомства должность начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.Сейчас на сайте ФСИН указано, что все перечисленные подразделения возглавляют врио. Это полковники Юрий Омельченко, Олег Полябин, Елена Коробкова и Алексей Гиричев. «Их предшественники были освобождены от исполнения по своему желанию — кто на пенсию, кто на другое место работы», — сказал РБК один из источников в центральном аппарате ФСИН. По его словам, «врио назначены недавно, неделю-другую назад».Все офицеры освобождены от должностей с нейтральными формулировками, сказал РБК еще один собеседник в центральном аппарате ФСИН и подтвердил источник в правоохранительных органах, добавив, что «они «пока» просто уволились».Назначения на эти должности и увольнения с них происходят по указу президента, в данном случае указ официально не публиковался. «Назначение на должности высшего начальствующего состава сотрудников уголовно-исполнительной системы и освобождение от указанных должностей не входит в компетенцию ФСИН», — заявили РБК в пресс-бюро службы, отвечая на вопрос об отставках. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК.Баринов подавал рапорт еще в августе прошлого года, когда первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый перестал курировать его управление и куратором стал другой замдиректора службы — Александр Хабаров, добавил еще один собеседник РБК, близкий к службе. Но тогда вопрос о его отставке решен не был, уточнил он.Ранее, в начале февраля, СКР возбудил уголовное дело, связанное с хищением на закупках раций для нужд ФСИН на сумму 141,6 млн руб. В нем фигурировали «неустановленные должностные лица» из числа сотрудников одного из казенных учреждений ФСИН — Главного центра информационно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОИС), а также неустановленные сотрудники коммерческой компании «Т-Хелпер Телеком». Дело возбуждено 2 февраля по статьям о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК), следует из имеющегося в редакции письма управления СКР по Северо-восточному округу Москвы в прокуратуру столицы (его ​подлинность РБК подтвердил источник в СКР).Работу ГЦИТОИС курировал Юрий Баринов, сказал РБК собеседник, близкий к тюремному ведомству. РБК направил запрос в Следственный комитет.В сентябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали замдиректора ФСИН Олега Коршунова, Басманный суд Москвы его арестовал. Коршунову вменяется растрата 160 млн руб. на закупках сахара и бензина, а также два эпизода мошенничества на закупках обуви для заключенных. Весной прошлого года СКР возбудил девять уголовных дел, связанных со снабжением ФСИН, сообщали источники РБК.В ноябре 2017 года в Петербурге по обвинению в получении взятки был арестован бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов. По версии следствия, он получал откаты в 12% от подрядчиков строительства петербургского сизо «Кресты-2», и всего ему передали 110 млн руб.