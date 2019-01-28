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Требования: набожность и готовность переехать в тайгу. Агафья Лыкова ищет напарницу в соцсетях

28 января 2019 21:06
69
Женщина, которая откликнется на
На любопытную "вакансию" обратила внимание алтайский фотограф Светлана Казина, сообщает life.ru со ссылкой на РИА Новости. В помощь Агафье Лыковой требовалась женщина со "стальным стержнем", привычная к деревенскому укладу, любящая Бога и дикую природу.

Круг обязанностей потенциального кандидата на очерчивается, мол, помогать придётся "по хозяйству". Единственное, о чём предупредила фотограф, это о тяжёлом характере самой отшельницы: она привыкла к уединению, поэтому ищет скорее не подругу или соседку, а послушницу.

Соискателей тут же успокаивают: навсегда переезжать в тайгу не придётся — "всего" на пять лет. Отметим, что "вакансия" вызвала настолько неоднозначную реакцию, что поиск через соцсети пришлось свернуть.

Недавно Агафья Лыкова, которая родилась в семье староверов и всю жизнь прожила в тайге, сама обратилась за помощью к людям: припасы отшельницы были на исходе. Губернатор Кузбасса решил лично посетить Агафью Лыкову после просьбы о помощи и привёз ей, помимо всего прочего, капусту и батарейки. А чтобы ей "не скучно одной было", Цивилёв подарил Лыковой щенка. 
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