Трассу «Формулы-1» в Сочи подарят некоммерческой организации «Росгонки», которую возглавляет сын бывшего топ-менеджера ВТБ
3 февраля 2018 15:31
90
«По одному из сценариев «Росгонки» как следующий правообладатель контракта [на проведение российского этапа «Формулы-1» — Гран-при России] может быть и эксплуатантом этой трассы», — сообщил РБК помощник курирующего эту тему вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов (чемпион России по раллийным гонкам и сын бывшего первого зампреда ВТБ Василия Титова) сказал РБК, что «вариант передачи автодрома на баланс АНО «Росгонки» прорабатывается».
«Да, передаем [автодром] автономной некоммерческой организации «Росгонки», — сообщили РБК в пресс-службе НАО «Центр «Омега».
Компания-промоутер «Росгонки» была зарегистрирована в форме автономной некоммерческой организации 1 декабря 2017 года, следует из данных ЕГРЮЛ. Учредителями стали «Центр Омега» (действующий обладатель прав на проведение Гран-при России, владелец «Сочи Автодрома»), Российская автомобильная федерация и ВТБ, который является титульным спонсором сочинского Гран-при. ВТБ не исключает финансирования АНО «Росгонки» «в случае пропорционального участия в организации основных спонсоров гонок», уточнили РБК в пресс-службе банка.
АНО «Росгонки» создана для подготовки и проведения Гран-при России «Формулы-1», организации работы «Сочи Автодрома» и развития автомотоспорта, говорил ранее Джус. Компания планирует, что автодром будет работать круглогодично, то есть не ограничиваться только ежегодным проведением гонок «Формулы-1».
Власти Краснодарского края ранее высказывались о необходимости продать «Сочи Автодром». Председатель законодательного собрания региона Владимир Бекетов говорил, что содержать трассу слишком дорого. Журнал Forbes приводил оценку стоимости автодрома — €120 млн. Но проведение таких спортивных мероприятий, как этап «Формулы-1» — всегда убыточный проект для региона, отмечало издание со ссылкой на экспертов.
Непокрытый убыток «Центра «Омега» на конец 2016 года составлял 21,8 млрд руб., следует из отчетности компании, хотя в 2016 году она получила чистую прибыль в 8,5 млрд руб.
«Омега» отдаст трассу бесплатно, следует из уведомления Минфина. Кроме того, безвозмездная передача трассы будет освобождена от НДС, следует из уведомления. По общей норме организация, даже если дарит имущество, обязана уплатить НДС с его собственности. Но для безвозмездной передачи олимпийских объектов в Сочи временно — до 1 января 2017 года — действовало исключение, и теперь Минфин планирует ввести такое же исключение для передачи сочинского автодрома.
Из проекта Минфина следует, что есть и второй вариант — что автодром будет передан в государственную собственность. РБК направил запрос в Минфин.
Изначально основные расходы на Гран-при России обеспечивались за счет бюджета Краснодарского края — в 2014–2015 годах на проведение этапа гонок в Сочи регион потратил 8,6 млрд руб. В мае 2016 года компания ЛУКОЙЛ инвестировала 2 млрд руб. в проведение гонки Гран-при России. Зимой 2017 года титульным спонсором Гран-при России «Формулы-1» стала группа ВТБ.
В феврале 2017 года вице-премьер Дмитрий Козак сообщил о продлении контракта на проведение Гран-при России «Формулы-1» в Сочи до 2025 года (с 2021 года).
Актуальная стоимость автодрома составляет около $83–90 млн (с учетом двух лет эксплуатации и убыточности проекта), полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Автодромы в основном всегда убыточны, так как этапы гонок проводятся редко, а вне гонок их заработок достаточно скромный, — сказал РБК Худалов. — При этом сам этап гонок достаточно затратный и может обходиться до $60 млн и больше». Доходность автодрома зависит от выручки от продажи билетов и спонсорской помощи минус затраты на амортизацию. Продажа билетов для 55 тыс. зрителей на три дня соревнований приносит максимум $10 млн, отмечает эксперт. Остальные деньги в теории должны приносить спонсорские контракты, но в России спонсорство пока развито недостаточно, рассуждает Худалов.
Для дополнительной монетизации объекта вне проведения гонок возможно проведение трек-дней для автомобилистов или «гражданских» мероприятий, не связанных с автотранспортом напрямую, отмечает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «То же «Московское кольцо», сертифицированное по высшей категории FIA, принимает соревнования еще десятка серий», — указывает Смирнов.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 февраля 2018 15:31
Гран-при проходит раз в год, а компания хочет сделать трассу круглогодичной. Социум
85
3 февраля 2018 14:45
На площади Славы присутствовало большое количество юнармейцев. Социум
125
3 февраля 2018 13:41
Поводом для выговора стало нарушение требований устава вуза. Какой именно пункт устава курсанты нарушили, ректор не уточнил. Социум
105
Здравоохранение
3 февраля 2018 14:19
В прокуратуре и минздраве края проверка уже начата. Здравоохранение
99
1 февраля 2018 15:18
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
252
1 февраля 2018 14:23
Конкурс «Лучший врач Самарской области» направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, создание положительного имиджа и... Здравоохранение
518
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
77
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
301
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
334
Туризм
1 февраля 2018 17:21
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов. Туризм
80
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
653
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1350
Образование
2 февраля 2018 11:32
Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. Образование
189
1 февраля 2018 12:24
40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Образование
299
1 февраля 2018 09:06
Вход свободный. Образование
231
Культура
2 февраля 2018 10:36
Ребят-гостей ждет интересная игровая и конкурсная программа. Культура
157
2 февраля 2018 09:33
Выставка пройдет в Аврора Молл (3 корпус, 3 этаж). Культура
198
1 февраля 2018 09:20
Выставка будет работать до 1 апреля только по субботам и воскресеньям. Культура
277
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
167
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
554
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
542
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
458
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
477
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1693
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
561
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
556
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7176
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
263
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3368
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1962
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2397
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2284
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1913
Мероприятия