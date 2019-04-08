Транспортному ОМОНу самарского Управления Росгвардии исполнилось 26 лет

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Это, без преувеличения, уникальное спецподразделение, главная задача которого - обеспечение общественного порядка и безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Обладающие высочайшим уровнем подготовки сотрудники отряда, способны одинаково успешно выполнять самые сложные задачи как на земле, так и на воде и в воздухе.История ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области начинается с приказа МВД России от 7 апреля 1993 года. Документ утвердил создание при Средневолжском УВД на транспорте специального подразделения. Решение о создании отряда было обусловлено тогдашней непростой криминогенной обстановкой в стране. В тех сложных условиях необходимо было обеспечить безопасность важнейших транспортных артерий, проходящих через Самарскую область и связывающих центр страны с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией.Буквально два года спустя, в 1995 году, начинается и боевой путь подразделения. В ходе начавшейся тогда первой Чеченской кампании бойцам отряда была поручена одна из самых ответственных задач - охрана и оборона ключевых объектов региона: железнодорожных станций и мостов, международных аэропортов. С того времени бойцы специального подразделения неоднократно выезжают в командировки. Их география не ограничивается Северо-Кавказским регионом. За более чем четверть века своего существования бойцы отряда побывали во многих уголках нашей необъятной Родины, где обеспечивали охрану общественного порядка и поддерживали общественную безопасность при проведении таких важных для страны мероприятий, как: Олимпийские зимние игры и Паралимпийские зимние игры в Сочи, Универсиада и Кубок Конфедераций FIFA – 2017 в Казани, Саммит глав Прикаспийских государств в Астрахани, саммиты СОШ и БРИКС, Чемпионат мира по футболу. А самое главное: за весь период существования подразделения, в отряде удалось не допустить потерь среди личного состава. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, сотрудники отряда более 30 раз награждались государственными орденами и медалями.Только за первый квартал текущего года сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области задержали по подозрению в совершении преступления 8 граждан. Из незаконного оборота изъято около 10 единиц огнестрельного оружия, около 150 единиц боеприпасов и свыше двух килограммов наркотических веществ.- От всей души поздравляю сотрудников отряда, своих боевых товарищей с днем образования отряда, - сказал командир ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области полковник Сергей Бочаров. - Буквально перед очередным Днем рождения бойцы спецподразделения вернулись из очередной командировки, успешно выполнив все поставленные перед ними задачи и не допустив при этом потерь среди личного состава. Год от года уровень боевой подготовки подразделения растет, и в этом заслуга всего коллектива нашего подразделения. Хочу пожелать бойцам и членам их семей успехов, крепкого здоровья и удачи. Отдельные слова благодарности - ветеранам нашего подразделения. Мы бережно чтим традиции отряда и постараемся преумножить славу нашего подразделения, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области