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Новости /  Общество /  Социум  

Трамп не смог справиться с зонтом и бросил его у самолёта

29 октября 2018 19:57
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Пользователи Сети считают, что главе Белого дома не хватает практики в данном вопросе, ведь подобное с ним случилось не в первый раз.
Президент США Дональд Трамп при входе на борт своего самолёта не смог закрыть зонт и просто оставил его на трапе, передает life.ru. Видеозапись инцидента опубликована на сайте YouTube.

На кадрах видно, как у входа в самолёт Трамп даже не пытается закрыть зонт и просто бросает его на трапе. Действия президента активно комментируют интернет-пользователи.

— Практика, Дональд, практика. Закройте его, положите на руку, сделайте небольшой грациозный шаг, отбросьте волосы, помашите и исчезните, — посоветовал Bunker Bunt.

Пользователь с ником Niki Kovacs немного переделал известный слоган Трампа, предложив "сделать зонтик снова великим".

— Это видео показывает, что такое на самом деле американский "интерес", — считает Liu Frank.

Это склероз, ребята: Трамп забыл, как закрывается зонт и бросил егоhttp://cont.ws/post/1108562

Стоит отметить, что глава Белого дома уже не в первый раз становится участником курьёзного инцидента с зонтом. В апреле текущего года президент США не смог совладать с ним при выходе из лайнера. В итоге ветер вывернул зонт наизнанку.

Более того, несколько раз Трамп, будучи под зонтом, оставлял своих родственников под дождём. В октябре досталось жене, а ранее, в феврале, ещё и сыну. 
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Комментарии



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