Трагически погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской

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— Коллектив министерства и лично министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют родным и близким Игоря Львовича Ланского. Для нас для всех эта утрата невосполнима, — прокомментировали случившееся в российском Минздраве.Коллеги рассказали, что Игорь Ланской начал работу в медиаотрасли в 1997 году и быстро зарекомендовал себя как знающий, инициативный специалист. Опыт и знания Игоря Львовича были востребованы не только на государственной службе, но и в бизнесе: до прихода в министерство он занимал посты в ряде ведущих информационных и аналитических агентств.Фото с сайта Минздрава России