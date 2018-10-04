Торжественное мероприятие в честь Дня ГО состоялось в ГУ МЧС России по Самарской области

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С поздравительной речью к присутствующим обратился начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы«Уважаемые коллеги, ветераны! Сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной со дня образования гражданской обороны! За годы своего существования гражданская оборона страны прошла большой и героический путь.Сегодня гражданская оборона - это важнейшая функция государства. Перед ней стоит широкий спектр задач, направленных на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей мирного и военного времени. Большой вклад в развитие системы гражданской обороны, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения вносят ветераны гражданской обороны, которые щедро делятся с нами своими знаниями и опытом.Примите сердечные поздравления с 86-й годовщиной со дня образования гражданской обороны! Верю, что и впредь вы будете честно и самоотверженно справляться с возложенными на вас профессиональными обязанностями во благо своих сограждан и государства».В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение личного состава Главного управления МЧС России по Самарской области ведомственными наградами МЧС России - Памятной медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне», медалями МЧС России «За отличие в службе» I, IIи IIIстепени, медалью МЧС России «За предупреждение пожаров», нагрудными знаками МЧС России «Лучший работник пожарной охраны» и «За заслуги». Пяти сотрудникам были присвоены очередные специальные звания.На торжественном мероприятии присутствовали ученики кадетского класса «Юный спасатель» школы № 33 г. Сызрани. Ребята впервые побывали в Главном управлении МЧС России по Самарской области, где ознакомились с работой дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области и посмотрели фильм о работе Главного управления и его подразделений.Кроме этого, юные спасатели посетили Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области, который по праву может считаться одним из самых современных интерактивных музеев в регионе.Напомним, что кадетский класс «Юный спасатель» был открыт 1 сентября текущего года в сызранской школе № 33 имени пожарного Сергея Александровича Вотрина, по инициативе начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, при поддержке Министерства образования Самарской области и сызранского пожарно-спасательного гарнизона, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС