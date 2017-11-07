Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Студент года - 2017» переносится на 12 ноября

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Напомним, в МТЛ «Арена» соберутся более 2 тысяч человек, чтобы услышать имена лучших студентов в 11 номинациях, а также узнать, ктостанет победителем в номинации «Гран-при».В этом году из присланных 426 заявок было отобрано 183. Из них 60 участников стали номинантами на победу.В мероприятии примет участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.В ходе церемонии запланировано выступление певицы Ханны., сообщает пресс-служба администрации Самары.