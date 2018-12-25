Торговые сети готовы к сотрудничеству с местными сельхозтоваропроизводителями

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20 декабря 2018 года на базе оптово-распределительного центра «Агропарк-Самара» состоялась встреча представителей федеральных и региональных торговых сетей с местными товаропроизводителями. В мероприятии приняли участие представители регионального минпрома, аграрного ведомства, общественных и учебных организаций. Главной темой встречи стали потенциальные возможности местных сельхозпроизводителей увеличения доли на прилавках сетевых магазинов.Основными целями многофункционального агрологистического комплекса, предназначенного для приема, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, открытого в сентябре текущего года, является предоставление местным сельхозтоваропроизводителям прямого доступа к покупателям, обеспечения комфортных и безопасных условий для работников и посетителей, создание необходимых условий для ведения и развития бизнеса на современной торговой площадке. На сегодняшний день успешное сотрудничество «Агропарк-Самара» осуществляет с 15-ю крупнооптовыми и 60-ю мелкооптовыми предприятиями.В ходе совещания сельхозтоваропроизводители обозначили преимущества работы с федеральными и региональным торговыми сетями. Среди них: стабильность заказов, возможность поставок, как на распределительные центры, так и напрямую в магазины, а также гарантия своевременной оплаты, что в итоге позволяет поставщикам более качественно выстраивать свои финансовые и производственные программы.Представители продуктового ритейла рассказали об опыте работы как с крупными, так и мелкими сельхозтоваропроизводителям губернии, о трудностях в получении регулярных поставок продукции и перспективах сотрудничества, в частности, о возможности заказа общей партии сельхозпродукции от разных поставщиков посредством агрологистического комплекса, передает пресс-служба облправительства.