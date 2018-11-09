Топливный коллапс. Насколько подорожают товары из-за роста цен на бензин

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В начале ноября казалось, что ситуация на топливном рынке наконец-то стабилизировалась. Нефтяники пообещали заморозить отпускные цены на бензин. Прошла неделя, и топливо снова оказалось в центре скандала. На этот раз выяснилось, что крупные нефтекомпании тайком повышают цены на АЗС. После заморозки цен топливо подорожало уже на 1–5 процентов. Происходит это за счёт сервисных сборов за топливные карты корпоративных клиентов. А ведь по этим картам заправляют свои машины грузоперевозчики. Таким образом, возникает риск повышения цен на доставку всех товаров, в том числе и продуктов первой необходимости.— Рост цен на бензин автоматически приведёт к повышению цен на продукты питания, одежду, бытовую технику, — рассказывает генеральный директор ООО "Академия финансов и биржи" Игорь Файнман. — Я уже не говорю про рост тарифов на авиабилеты и стоимость поездок за рубеж. В любой стоимости товара заложены расходы на его транспортировку. Причём подорожание бензина и рост цен на продукцию никогда не происходят пропорционально. В некоторых случаях, когда выстраивается длинная цепочка посредников от производителя до конечного потребителя, подорожание бензина на 1% может вызвать рост стоимости продукта для конечного покупателя и на 5%, и на 7%.Если брать продукты, то здесь влияние бензина на цену сильно различается. Доля бензина в себестоимости растительных продуктов — 13%. Доля бензина в себестоимости продуктов животноводства — 3,5%. Такие оценки даёт советник президента компании "Европейская юридическая служба" (ведёт проекты по сельскому хозяйству и фермерству) Александр Брусенский. Таким образом, повышение цен на бензин больше скажется на ценах на хлеб, овощи и фрукты, чем на мясо и молоко. Доля бензина зависит во многом и от регулярности и дальности перевозок.— Топливные карты для корпоративных клиентов, как известно, сегодня являются основным легальным способом закупки нефтепродуктов с целью последующего учёта, — поясняет директор дивизиона "Химки" ГК "Автоспеццентр" Алексей Гопкало. — Корпоранты будут вынуждены либо разработать новые схемы закупки ГСМ, либо повысить стоимость товаров и услуг пропорционально росту своих затрат на транспортировку. В целом стоит отметить, что скрытое повышение цен на топливо было вполне предсказуемо, так как является естественной реакцией АЗС на текущую рыночную ситуацию. При этом доля ГСМ в структуре себестоимости продовольственных товаров зависит ещё и от региона и может доходить до 35%.Как отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, в других категориях ретейла доля бензина в себестоимости продукции ниже 3,5%. К тому же бензин влияет на цену продуктов не только прямо, но и косвенно. Есть ещё психологический фактор инерции. Продавцы видят, что дорожает один товар (в данном случае бензин), и уже подсознательно настраиваются на повышение цен на другие продукты. По словам Петра Пушкарёва, производители и оптовые поставщики, ретейлеры закладывают свои ожидания ещё более дорогого бензина в будущем в сегодняшние цены на свои продукты.— Рост цен на ГСМ запустил инфляционные процессы по всей цепочке производства: перевозка, хранение, реализация продукции, — рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Поэтому повышение цен может происходить не сразу. Скажется накопительный эффект, который может быть довольно значительным. По разным оценкам, доля расходов на топливо составляет от 20% до 70% себестоимости перевозки. Тогда рост цены на топливо на 5% при минимальной доле топлива в составе себестоимости удорожает в целом перевозку на 1,2%. В процессе производства любого товара таких перемещений может быть несколько, поэтому общая стоимость логистики до полки в магазине вырастет не на 1,2%, а гораздо больше. В среднем на 3–5 процентов.Причём в первую очередь от повышения цен пострадает малый бизнес. Как отмечает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета Дмитрий Трофимов, отпускные цены в крупных торговых точках повысятся меньше, чем в мелких. Таким образом, повышение транспортных расходов ударит в первую очередь и в очередной раз по мелким и средним предприятиям торговли. Это значительно ухудшит их конкурентное положение по отношению к крупным розничным сетям.Причём больше всего подорожают скоропортящиеся продукты. По словам Дмитрия Трофимова, из-за ограниченного срока хранения они завозятся в магазины ежедневно или намного чаще остальных. Соответственно, и затраты на топливо в их себестоимости выше.