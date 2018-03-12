Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам необходимостью выполнять майские указы президента
12 марта 2018 19:10
86
«В январе—феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163–165% [от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года] вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», — сказал Топилин.
«Серьезный рост в январе—феврале, и так и будет продолжаться», — подчеркнул министр.
О том, что зарплаты бюджетникам с декабря увеличили в несколько раз, РБК ранее рассказали сотрудники нескольких больниц, вузов и одного научного института. Например, муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник Московского государственного университета Василий Дикарев сообщил, что «необычайно высокая» надбавка не укладывалась ни в какую логику. «Никаких объяснений не было. Мы даже удивились», — сказал другой собеседник РБК.
В ИНИОНе повышение зарплаты объяснили ее подгонкой под майские указы. «Деньги все, которые были, кинули на зарплату», — сказал собеседник РБК в институте.
Комментируя данные о повышении зарплат бюджетникам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может говорить о повышении выплат в конкретных учреждениях. На вопрос, связан ли рост зарплат с предстоящими президентскими выборами, он подчеркнул: «Это не сиюминутный процесс». Пресс-секретарь главы государства признал, что рост зарплат не всегда идет желанными темпами, однако напомнил о решениях последних лет, регламентирующих этот процесс.
Росстат в конце февраля опубликовал данные о средних зарплатах бюджетников, попадающих под действие майских указов, за январь 2018 года. Данные ведомства показали значительный рост зарплат врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников по сравнению с 2017 годом.
Так, средние зарплаты врачей в целом по России выросли на 28% (почти на 16 тыс. руб.), до 72,4 тыс. руб. Зарплата младшему медперсоналу поднята на 56%, до 33,5 тыс. руб., у социальных работников заработок увеличился на 26%, до 32,2 тыс. руб. Научные сотрудники стали получать на 37% больше — в среднем 87,1 тыс. руб., а вузовские преподаватели — 77,2 тыс. руб., или на 21% больше.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 марта 2018 19:10
В Минтруде обещают, что серьезный рост продолжится. Социум
85
12 марта 2018 19:04
При проведении мероприятия будут использоваться различные формы собеседования, одно из которых скайп – собеседование. Это один из популярных способов... Социум
94
12 марта 2018 18:19
Посвященной 100-летию заповедной системы и 90-летию Жигулевского заповедника. Социум
72
Здравоохранение
12 марта 2018 14:07
В ходе выездных приемов представители регионального минздрава знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц... Здравоохранение
122
12 марта 2018 13:27
Он будет принимать более 70 человек в день. Здравоохранение
302
12 марта 2018 11:12
Из них 15 выпустят на линию в столице региона. Здравоохранение
205
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
390
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
301
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
585
Туризм
11 марта 2018 09:26
Туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%. Туризм
404
8 марта 2018 12:31
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
572
8 марта 2018 09:40
Многие что любят проводить лето на даче или в деревне. Туризм
592
Образование
12 марта 2018 17:30
Образование
145
7 марта 2018 14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече. Образование
394
7 марта 2018 12:44
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
368
Культура
12 марта 2018 19:55
«... ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем... Культура
13
12 марта 2018 11:20
На нем пройдет награждение победителей конкурса. Культура
181
12 марта 2018 10:24
Он состоится 13 марта. Культура
150
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
392
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
730
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
710
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
233
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
681
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
625
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1270
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
808
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
888
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1498
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
810
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3972
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2297
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2738
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2638
Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья
Парк «Россия - Моя история» приглашает на открытие фотовыставки «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна»