Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам необходимостью выполнять майские указы президента

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«В январе—феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163–165% [от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года] вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», — сказал Топилин.«Серьезный рост в январе—феврале, и так и будет продолжаться», — подчеркнул министр.О том, что зарплаты бюджетникам с декабря увеличили в несколько раз, РБК ранее рассказали сотрудники нескольких больниц, вузов и одного научного института. Например, муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник Московского государственного университета Василий Дикарев сообщил, что «необычайно высокая» надбавка не укладывалась ни в какую логику. «Никаких объяснений не было. Мы даже удивились», — сказал другой собеседник РБК.В ИНИОНе повышение зарплаты объяснили ее подгонкой под майские указы. «Деньги все, которые были, кинули на зарплату», — сказал собеседник РБК в институте.Комментируя данные о повышении зарплат бюджетникам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может говорить о повышении выплат в конкретных учреждениях. На вопрос, связан ли рост зарплат с предстоящими президентскими выборами, он подчеркнул: «Это не сиюминутный процесс». Пресс-секретарь главы государства признал, что рост зарплат не всегда идет желанными темпами, однако напомнил о решениях последних лет, регламентирующих этот процесс.Росстат в конце февраля опубликовал данные о средних зарплатах бюджетников, попадающих под действие майских указов, за январь 2018 года. Данные ведомства показали значительный рост зарплат врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников по сравнению с 2017 годом.Так, средние зарплаты врачей в целом по России выросли на 28% (почти на 16 тыс. руб.), до 72,4 тыс. руб. Зарплата младшему медперсоналу поднята на 56%, до 33,5 тыс. руб., у социальных работников заработок увеличился на 26%, до 32,2 тыс. руб. Научные сотрудники стали получать на 37% больше — в среднем 87,1 тыс. руб., а вузовские преподаватели — 77,2 тыс. руб., или на 21% больше.