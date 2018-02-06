Топ-100 популярности авто Европы: «Гранта» и «Веста» улучшают свои позиции

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Лидирует в этой части света(на фото), его позиции остаются неизменными уже не одно десятилетие, за минувший год дилеры VW реализовали 546 250 «Гольфов». На втором месте с весьма значительным отставанием компактс результатом 369 874 продажи, а на третьемс показателем 352 858 проданных машин.на четвертой позиции в общем списке, и следовательно, является самым популярным автомобилем Европы в классе SUV. За год было продано 292 375 «Кашкаев». На пятой строчке в таблицес результатом 269 178 продаж. Далее в перечне, её результат 267 770 проданных экземпляров, на седьмом месте(267 669 штук), на ступеньку ниже(253 609), на девятой позиции208 (250 921 продажа), и замыкает «десятку лучших»(243 442 штуки).В Топ-100 снова попали две модели Lada.в этот разс результатом 96 878 проданных авто (в 2016 году было 58 место). В Европе под именем «Гранта» продаются также «Калины». Нарейтинга поднялась, её статистика продаж 79 545 сделок.