"Том Сойер Фест" в этом году украсит две арки на улице Чапаевской огромными кошками

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В одной из них "Том Сойер Фест" поселит кота и кошку, которых придумала художница Ольга Филимонова.Арт-объекты задумывались таким образом, что в их создании смогут поучаствовать и волонтёры.До старта самарского #томсойерфест остаётся меньше трёх месяцев.