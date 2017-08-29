Тольяттинца за долг не пустили за границу в отпуск

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Урегулировать вопрос самостоятельно мужчины не смогли. В суде гражданина обязали вернуть своему кредитору денежные средства в полном объеме. Исполнительный документы был предъявлен в отдел судебных приставов по месту регистрации должника. В отделе судебных приставов Автозаводского района г.Тольятти и было возбуждено исполнительное производство о взыскании с должника Е. задолженности в размере 11 тысяч рублей.Несмотря на то, что гражданин знал о своем обязательстве, он уклонялся от исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Для того, Судебными приставами-исполнителями было вынесено в отношении мужчины постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.За несколько дней до своего отпуска гражданин явился в отдел судебных приставов. Работники УФССП России по Самарской области пояснили должнику, что пока он не исполнит решение суда, покинуть страну он не сможет. Через 30 минут мужчина вернулся в отдел судебных приставов, но уже с квитанцией об оплате по возбужденному в отношении него исполнительному производству. Судебными приставами-исполнителями были отменены ограничения в отношении мужчины.