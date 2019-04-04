Тольяттинский студент задержал вооруженного мужчину и передал его правоохранителям

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В полицию поступило сообщение о преступлении, произошедшем возле торгового павильона, расположенного на ул. Мира в Тольятти. Неизвестный преступник в ходе конфликта нанес множественные ножевые ранения местному жителю. Свидетелем происшествия стал Бодуров Алиназар Гулназарович, который не растерявшись догнал убегающего мужчину, обезоружил и задержал его. Молодой человек удерживал подозреваемого до приезда сотрудников полиции.В рамках акции «Им благодарна полиция», за активную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам полиции при задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления начальник Управлении МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил Алиназара Бодурова и вручил ему благодарственное письмо.Алиназар Бодуров учится в Тольяттинском государственном университете, занимается боевыми искусствами в одном из спортивных клубов Тольятти, неоднократно занимал первые места в соревнованиях. В задержании подозреваемого студент не видит ничего героического: "Это мой долг - защищать слабых и бороться со злом во всех его проявлениях. Банальные слова, но я считаю, что на моем месте так поступил бы каждый мужчина", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области