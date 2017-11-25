Тольяттинский ОМОН отпраздновал 25 лет со дня образования

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Решение о создании ОМОН в Тольятти в 1992 году было обусловлено как тогдашней напряженной обстановкой в России, так и значением для нашей страны города, в котором находилось несколько крупных промышленных производств.За время существования отряда его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России, и в первую очередь – на Северный Кавказ. Бойцы охраняли общественный порядок, принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, защитой прав и свобод граждан. За проявленные смелость при выполнении служебно-боевых задач 18 сотрудников отряда награждены орденами Мужества, 6 из них - посмертно. Еще порядка 250 бойцов ОМОН отмечены другими государственными наградами.В канун празднования 25-го юбилея на плацу отряда состоялся торжественный митинг. Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко зачитал поздравительный адрес от имени командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российского Федерации генерал-полковника Александра Порядина. «Мужество и отвага – визитная карточка мобильных отрядов специального назначения. Бойцы и офицеры Тольяттинского отряда делом доказали – они в числе лучших» – отметил полковник Эсауленко, поздравляя сотрудников ОМОН.Отличившимся бойцам вручили благодарности и почетные грамоты. Кроме того, было объявлено о присвоении нескольким сотрудникам очередных званий. Первые офицерские погоны им вручил полковник Эсауленко. По окончании митинга на плацу состоялось выступление военного оркестра регионального Управления Росгвардии. А позже в актовом зале отряда был организован праздничный концерт, на который были приглашены семьи сотрудников ОМОН, погибших при выполнении служебного долга, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области