Тольяттинские спасатели стали донорами крови

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С раннего утра тольяттинские спасатели, пожарные и диспетчеры приходили в мобильный донорский пункт, развернутый специалистами выездной бригады, чтобы поделиться своей кровью. Сотрудники учреждения уже не в первый раз становятся донорами и всегда откликаются на наш призыв о помощи и приглашение к сотрудничеству.В своей работе эти отважные люди постоянно сталкиваются с опасными ситуациями и точно знают, какую колоссальную помощь способна оказать человеку кровь донора и вовремя оказанная медицинская помощь.В акции приняли участие 20 человек. Специалистами Тольяттинской областной станции переливания крови было собрано более 9 литров крови и ее компонентов, которые в дальнейшем будут направлены в больницы нашего города и области, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО