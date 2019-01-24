Тольяттинские спасатели стали донорами крови
24 января 2019 17:57
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С раннего утра тольяттинские спасатели, пожарные и диспетчеры приходили в мобильный донорский пункт, развернутый специалистами выездной бригады, чтобы поделиться своей кровью. Сотрудники учреждения уже не в первый раз становятся донорами и всегда откликаются на наш призыв о помощи и приглашение к сотрудничеству.
В своей работе эти отважные люди постоянно сталкиваются с опасными ситуациями и точно знают, какую колоссальную помощь способна оказать человеку кровь донора и вовремя оказанная медицинская помощь.
В акции приняли участие 20 человек. Специалистами Тольяттинской областной станции переливания крови было собрано более 9 литров крови и ее компонентов, которые в дальнейшем будут направлены в больницы нашего города и области, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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Комментарии
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В случае, если возникла необходимость, и вы сели за руль, будьте предельно внимательны и осторожны, помните о мерах безопасности и необходимости соблюдения ПДД. Социум
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В своей работе эти отважные люди постоянно сталкиваются с опасными ситуациями и точно знают, какую колоссальную помощь способна оказать человеку кровь донора. Социум
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