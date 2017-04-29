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Тольяттинские полицейские с воспитанниками подшефного детского дома «Единство» приняли участие в акции «Вахта памяти»

29 апреля 2017 16:03
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Основная цель акции – нравственное воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и сплоченности путем развития в молодежной среде традиции несения почетного караула, как формы проявления особой благодарности и почестей участникам событий Великой Отечественной войны.
На днях тольяттинские полицейские совместно с воспитанниками подшефного детского дома «Единство», представителями Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» и членами Общественного совета при Управлении МВД Тольятти дали старт Всероссийской акции «Вахта памяти», посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основная цель акции – нравственное воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и сплоченности путем развития в молодежной среде традиции несения почетного караула, как формы проявления особой благодарности и почестей участникам событий Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоялось рядом с мемориалом «Погибшим героям» на территории детского дома «Единство». В самом начале была объявлена минута молчания в честь павших героев.

Затем перед собравшимися выступил заместитель начальника полиции Тольятти подполковник Александр Кизян: «Мы всегда будем помнить героев той ужасной войны, героев, которые спасли мир от фашизма. Они воевали на фронтах, мужественно защищали наше Отечество, жертвуя своей жизнью, шли на смерть, веря в Победу. Сегодня мы собрались, чтобы еще раз отдать дань памяти этим мужественным героям. Мы должны вместе сделать все, чтобы их поступки помнили и ценили представители подрастающего поколения, воспитывая в себе, таким образом, гражданина и патриота».

Затем участники акции возложили к основанию обелиска памятную гирлянду и живые цветы.

Обращаясь к молодежи, представитель Общественного совета при Управлении МВД  Тольятти Владимир Коренной призвал ребят достойно нести эстафету дедов и отцов: «Эта вахта в память о тех, кто ковал победу, отдавая свои жизни, ради мирного неба над головой, кто дал нам и всем последующим поколениям возможность жить, работать, учиться».

В течение часа воспитанники военно-патриотического клуба «Боевой расчет» «ЦП ДОПР «Единство» несли почетную вахту на Посту №1.

В заключение мероприятия все воспитанники детского дома, почетные гости, жители микрорайона в память о подвиге наших предков запустили в небо воздушные шары со словами «Мы помним, гордимся и благодарим наших предков за Великую Победу!», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 

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