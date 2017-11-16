Тольяттинские полицейские приняли участие в форуме «Противодействие экстремизму и терроризму – дело общее»

81

В Тольятти прошла встреча «Противодействие экстремизму и терроризму – дело общее», на которой были рассмотрены вопросы противодействия идеологии экстремизма и терроризма. В обсуждении приняли участие сотрудники полиции, общественники, преподаватели и студенты тольяттинского университета.Полицейские рассказали участникам форума о том, как не стать жертвами преступников, втягивающих молодых людей в экстремистские организации, и куда обращаться в случае возникающих проблемных ситуаций.«У терроризма нет ни национальности, ни религии, – отметил специалист по вопросам противодействия экстремизму УМВД России по г. Тольятти, майор полиции Сергей Отинов. – Это противоестественная и разрушительная идеология, которая захватила умы большого количества молодых людей. Нужно, быть очень внимательными в своих контактах, в том числе и в сети интернет».В подтверждение значимости проблемы представители кафедры «Социология» привели результаты социологического опроса, проведённого среди студентов университета совместно с представителями Общественного совета при Управлении. Согласно полученным данным, более 80% респондентов считают, что экстремизм – это очень опасное, негативное социальное явление. Показательно то, что 97% респондентов – это молодёжь, которая для борьбы с этим социальным злом предлагает активнее использовать радикальные методы, включая привлечение к уголовной ответственности.«Очень важно, что на встрече подняли вопросы, связанные с недопустимостью втягивания молодых людей в организации экстремистского и террористического характера», - отметил представитель Общественного совета Антон Просянкин.Все участники форума отметили, что одной из форм экстремизма является информационный экстремизм, который направлен на подрыв традиционных ценностей общества за счет использования информационных технологий. Эта форма основывается на массовом внушении, убеждении и преимущественно ориентирована на подростковую аудиторию.«Очень важно, что на встрече подняли вопросы, связанные с недопустимостью втягивания молодых людей в организации экстремистского и террористического характера», - отметил представитель Общественного совета Антон Просянкин.По окончании работы форума было принято решение продолжить обсуждение этой проблемы с привлечением широкого круга специалистов и экспертов. Были выработаны механизмы внедрения в образовательный процесс практики допреступного противодействия экстремизма, сообщает облМВД.