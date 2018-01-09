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Новости /  Общество /  Социум  

Тольяттинка убила подругу детства, не желая отдавать ей крупный денежный долг

9 января 2018 14:59
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По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело.
30 декабря в отдел полиции поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что его дочь несколько дней не выходила на связь и, приехав к ней домой, он обнаружил ее мертвой на балконе. Для выяснения подробностей случившегося по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Согласно предварительным данным полицейских, смертельные ранения женщине 1979 года рождения нанесла её подруга, с которой у нее произошел конфликт.

Установлено, что незадолго до убийства ее приятельница, с которой погибшая общалась с детства, заняла у нее крупную сумму денег. Отдавать деньги женщина не торопилась, тогда потерпевшая пригрозила ей, сказав, что напишет заявление в полицию по факту мошенничества.

Установив место жительства предполагаемой злоумышленницы, полицейские задержали ее. Женщина 1980 года рождения, ранее была судима за незаконную охоту.

В ходе допроса она рассказала, что она пришла к погибшей домой, в ходе разговора у них возник конфликт на почве денежного долга, и она несколько раз ударила хозяйку квартиры по голове, после чего задушила. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:  ГУ МВД России по Самарской области 
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