Тольяттинка убила подругу детства, не желая отдавать ей крупный денежный долг

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Согласно предварительным данным полицейских, смертельные ранения женщине 1979 года рождения нанесла её подруга, с которой у нее произошел конфликт.Установлено, что незадолго до убийства ее приятельница, с которой погибшая общалась с детства, заняла у нее крупную сумму денег. Отдавать деньги женщина не торопилась, тогда потерпевшая пригрозила ей, сказав, что напишет заявление в полицию по факту мошенничества.Установив место жительства предполагаемой злоумышленницы, полицейские задержали ее. Женщина 1980 года рождения, ранее была судима за незаконную охоту.В ходе допроса она рассказала, что она пришла к погибшей домой, в ходе разговора у них возник конфликт на почве денежного долга, и она несколько раз ударила хозяйку квартиры по голове, после чего задушила. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть наступила в результате механической асфиксии.По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области