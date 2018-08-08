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Тольяттинка разводила на своем участке кур и гусей, а заодно мух, крыс и мышей

8 августа 2018 23:18
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Ее соседка была вынуждена обратиться в суд, ведь отходы жизнедеятельности птиц фермер складировала на своем земельном участке.
Жительница Тольятти - гражданки М. держала на своем участке птиц. Помимо кур, уток и перепелов, соседство с ними начали делить насекомые и грызуны.

Ее соседка была вынуждена обратиться в суд, ведь отходы жизнедеятельности птиц фермер складировала на своем земельном участке, в результате появились неприятный запах, мухи, крысы и мыши; ей приходилось встречать гостей исключительно дома, а внуки и вовсе отказались к ней приезжать.

В результате в отделе судебных приставов Тольятти было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки М. о запрете содержать сельскохозяйственную птицу и предоставлять право иным лицам заниматься птицеводством на территории земельного участка. Не смотря на это, должница не торопилась исполнять решение суда в добровольном порядке.

Судебный пристав - исполнитель вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Женщине также было вручено требование об исполнении решения суда с установленным сроком.

Однако и тогда она предпочла уклониться от возложенных на нее обязательств.

В результате гражданка была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

После примененных к должнице мер, решение суда было исполнено, право взыскателя на благоприятную окружающую среду, нормальное использование своего участка восстановлено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Судебные приставы Самарской области восстановили право соседей местного фермера на благоприятную окружающую среду. Теперь женщина планирует высаживать растения в декоративных целях, передпет пресс-служба УФССП России по Самарской области.




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Комментарии



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