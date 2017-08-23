Тольяттинка оплатила долги только после того, как судебные приставы начали описывать ее имущество

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Судебные приставы региона продолжают проводить тематические рейды. Так, очередное мероприятие состоялось в г.Тольятти. В его рамках были посещены должники по кредитным обязательствам. В их числе оказалась и гражданка К. В отношении нее в отделе судебных приставов Автозаводского района №2 г.Тольятти было возбуждено несколько исполнительных производств о взыскании задолженностей на сумму в 208 тысяч рублей. Женщина принципиально не хотела возвращать заимствованные денежные средства кредитным организациям, тем самым не исполняла решение суда.Так как женщина не исполняла требования, содержащиеся в исполнительном документе, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Однако и это не побудило должницу. В ходе рейда на имущество должницы был наложен арест. Судебные приставы предупредили, что её ноутбук и телевизор будут реализованы на торгах в счет погашения ее долга, сообщает сайт самарских приствов.При изъятии имущества женщина приняла решение погасить всю сумму задолженности, используя электронные платежные системы. Денежные средства были перечислены в пользу взыскателей, а решение суда исполнено.