Тольяттинец уплатил долги, чтобы не лишиться прав

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Житель Тольятти не один раз нарушил правила дорожного движения, за что и был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции. Общая сумма долга по штрафам составила 17 тысяч рублей.Неоплаченные вовремя задолженности привели к тому, что в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.Тольятти было возбуждено 4 исполнительных производства. На приеме у судебного пристава-исполнителя должнику было вручено требование о погашении задолженности в пятидневный срок с предоставлением в отдел документов, подтверждающих погашение задолженности. Также мужчину предупредили, что в случае неисполнения требований судебного пристава-исполнителя, в отношении должника будут применены меры принудительного взыскания, в том числе ограничение на право пользования специальным правом на право управления транспортными средствами и временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.После получения предупреждения должник в течение 5 дней предоставил судебному приставу-исполнителю платежные документы о погашении задолженности в полном объеме.