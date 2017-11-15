Тольяттинец помог полицейским задержать пьяного водителя иномарки, уехавшего с места ДТП

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После наезда на пешехода водитель, вместо того, чтобы помочь девушке, скрылся с места происшествия. О случившемся сообщил очевидец, который успел сфотографировать правонарушителя.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. По предоставленному фото очевидца было установлено, что автомобиль «Форд Фокус» снят с регистрационного учета, а его владелец лишен права управления транспортными средствами.В течение двух часов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий брошенный автомобиль был найден. Чуть позже найден и водитель-нарушитель, который находился в нетрезвом состоянии.Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.