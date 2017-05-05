Тольяттинец накопил больше 120 тысяч долга по алиментам

72

Житель г. Тольятти на протяжении длительного времени не выплачивал алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Долг накопился почти в 122 тысячи рублей.В отделе судебных приставов Комсомольского района г.Тольятти было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина К., который в течение нескольких лет не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему ребенку.В рамках исполнительного производства должностными лицами Управления ФССП России по Самарской области должник неоднократно вызывался на прием в отдел и предупреждался о грозящей ему ответственности в случае неуплаты алиментов. Однако мужчина продолжал избегать выполнения своих обязательств.В соответствии с действующим законодательством судебными приставами-исполнителями в отношении должника был составлен административный протокол. Судом гражданину Н. было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. Однако и после этого гражданин К. пренебрегал исполнением своего отцовского долга.Тогда работниками ведомства в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В зависимости от решения суда, мужчину может ожидать уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.В ходе акции «Подари ребенку лето!» региональные судебные приставы проводят рейды по должникам, направленные на фактическое исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах о взыскании алиментов.