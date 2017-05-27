Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку

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В полицию Тольятти обратился 22-летний местный житель, и сообщил о том, что на улице Гидротехнической на него напал мужчина и похитил имущество.Прибыв на место, полицейские установили, что потерпевший несколькими часами ранее познакомился на улице с мужчиной. Закрепить дружбу новоиспеченные приятели решили за совместным распитием алкогольных напитков. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого предполагаемый злоумышленник нанес несколько ударов потерпевшему и похитил 3,5 тысячи рублей и портативную колонку марки «JBL».Полицейским потерпевший подробно описал своего обидчика. Он сообщил, что на него напал молодой человек, которому на вид 20 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в темную куртку, синие джинсы и кроссовки.Всем наружным службам была дана ориентировка с приметами нападавшего. Недалеко от места происшествия экипаж ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти заметил молодого человека, по приметам похожего на разыскиваемого. Полицейские доставили задержанного в отдел полиции, где его и опознал заявитель. Им оказался 20-летний, ранее судимый за изготовление поддельных документов, нигде официально не работающий местный житель.В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенное имущество возвращено владельцу.