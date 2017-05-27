Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку
27 мая 2017 11:02
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В полицию Тольятти обратился 22-летний местный житель, и сообщил о том, что на улице Гидротехнической на него напал мужчина и похитил имущество.
Прибыв на место, полицейские установили, что потерпевший несколькими часами ранее познакомился на улице с мужчиной. Закрепить дружбу новоиспеченные приятели решили за совместным распитием алкогольных напитков. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого предполагаемый злоумышленник нанес несколько ударов потерпевшему и похитил 3,5 тысячи рублей и портативную колонку марки «JBL».
Полицейским потерпевший подробно описал своего обидчика. Он сообщил, что на него напал молодой человек, которому на вид 20 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в темную куртку, синие джинсы и кроссовки.
Всем наружным службам была дана ориентировка с приметами нападавшего. Недалеко от места происшествия экипаж ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти заметил молодого человека, по приметам похожего на разыскиваемого. Полицейские доставили задержанного в отдел полиции, где его и опознал заявитель. Им оказался 20-летний, ранее судимый за изготовление поддельных документов, нигде официально не работающий местный житель.
В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенное имущество возвращено владельцу.
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