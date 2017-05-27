Я нашел ошибку
Главные новости: 
На Чемпионате России тольяттинская метательница молота взяла серебро
На Чемпионате России тольяттинская метательница молота взяла серебро
Обнародовано новое расписание скоростного судна «Восход» для маршрута Тольятти — Самара
Обнародовано новое расписание скоростного судна «Восход» для маршрута Тольятти — Самара
В Борском районе мужчина украл свинину, курицу и масло из частного дома
В Борском районе мужчина украл свинину, курицу и масло из частного дома
На ул. Челюскинцев в Самаре горели вещи в квартире
На ул. Челюскинцев в Самаре горели вещи в квартире
Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку
Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку
В Москве полиция задержала читавшего стихи девятилетнего мальчика
В Москве полиция задержала читавшего стихи девятилетнего мальчика
В Сызрани на Волге утонула молодая женщина
В Сызрани на Волге утонула молодая женщина
На ул. Железнодорожной в Самаре тушили пожар
На ул. Железнодорожной в Самаре тушили пожар
сегодня  Суббота, 27 мая, 12:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/05:
USD 56.76
0.69
EUR 63.67
0.66
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку

27 мая 2017 11:02
90
Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку
За преступление задержан 20-летний безработный.

В полицию Тольятти обратился  22-летний местный житель,  и сообщил о том, что на улице Гидротехнической на него напал мужчина и похитил имущество.
Прибыв на место, полицейские установили,  что потерпевший  несколькими часами ранее познакомился на улице с мужчиной. Закрепить дружбу новоиспеченные приятели решили за совместным распитием алкогольных напитков. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого предполагаемый злоумышленник нанес несколько ударов потерпевшему и похитил 3,5 тысячи  рублей и портативную колонку марки «JBL».

Полицейским потерпевший подробно описал своего обидчика. Он сообщил, что на него напал молодой человек, которому на вид 20 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в темную куртку, синие джинсы и кроссовки.

Всем наружным службам была дана ориентировка с приметами нападавшего. Недалеко от места происшествия экипаж ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти заметил молодого человека, по приметам похожего на разыскиваемого. Полицейские доставили задержанного в отдел полиции, где его и опознал заявитель. Им  оказался   20-летний, ранее судимый за изготовление поддельных документов, нигде официально не работающий местный житель.

В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенное имущество возвращено владельцу.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 мая 2017  11:02
Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку
Тольяттинец избил нового знакомого и похитил деньги и портативную колонку
За преступление задержан 20-летний безработный. Социум
89
26 мая 2017  21:17
Большая часть процессов в отделении автоматизированы.
В Самаре на улице Мичурина, 9 открылось первое почтовое отделение нового формата обслуживания
Большая часть процессов в отделении автоматизированы.  Социум
480
26 мая 2017  20:55
Музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную.
Открытие дома-музея Эльдара Рязанова в Самаре запланировано на 11 декабря 2017 года
Музей будет разбит на три зоны: мемориальную (ее составит сама квартира, в которой проживала семья Рязановых), интерактивную и выставочную.   Социум
220
Весь список

Здравоохранение
26 мая 2017  09:47
В Самаре все желающие могут проверить свой ВИЧ-статус
В Самаре все желающие могут проверить свой ВИЧ-статус
Мероприятия проходят 26 и 27 мая. Здравоохранение
265
25 мая 2017  22:37
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30С и более в течение трех и более дней (а для лиц старше 70 лет – при температуре более 27С в течение трех и более дней) может ухудшаться общее самочувствие, появляться слабость, чувство дурноты, снижение работоспособности, резко возрастает вероятность тепловых ударов. Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди и маленькие дети.
Лето, жара: Рекомендации специалистов Самарского областного центра медицинской профилактики для населения
В условиях повышения температуры окружающего воздуха до 30С и более в течение трех и более дней (а для лиц старше 70 лет – при температуре более 27С в течение трех... Здравоохранение
229
25 мая 2017  22:18
Который оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии.
Гости из Чехии с рабочим визитом посетили медицинский центр «Династия»
Который оказывает комплексные услуги в области вспомогательной репродукции, гинекологии, андрологии и эмбриологии.  Здравоохранение
176
Весь список

Туризм
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
49
11 мая 2017  13:38
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Жители Самарской области на майские праздники предпочли зарубежные курорты
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
246
8 мая 2017  11:22
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Установят возрастную планку для альпинистов, покоряющих Эверест
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
380
Весь список
Образование
26 мая 2017  16:07
Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ.
В Самаре ликвидируют АСИ. Структурные подразделения АСИ получат больше полномочий
Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ.  Образование
777
26 мая 2017  13:35
Мордовский культурный центр г.о. Тольятти завершил цикл уроков патриотизма
Мордовский культурный центр г.о. Тольятти завершил цикл уроков патриотизма
 В новом учебном году планируется расширить возрастную группу. Образование
154
25 мая 2017  14:41
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому для участников с особыми возможностями здоровья.
29 мая в Самарской области выпускники напишут ЕГЭ по географии и информатике
 Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому... Образование
193
Весь список

Культура
27 мая 2017  09:25
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
Мероприятие состоится в Музее модерна.   Культура
180
26 мая 2017  16:54
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от 4 до 90 лет.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт «Расцвела под окошком белоснежная вишня»
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от... Культура
154
25 мая 2017  14:56
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом.
Самарский театр драмы им. Горького принял участие в Межрегиональном театральном фестивале
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом.  Культура
149
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
96
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
208
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
485
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
931
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
652
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1342
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1457
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1639
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2930
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1546
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1201
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
739
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1098
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2371
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3363
Весь список

Мероприятия
В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне
В парке Гагарина ветераны "Крыльев Советов" сыграют со сборной СМИ во время Фестиваля Прессы
Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Мичурина, 9 открылось первое почтовое отделение нового формата обслуживания

286

В Самаре сегодня пройдет лекция о стиле в истории искусства – модерне

180

На улице Арена-2018 планируют в июне начать укладывать асфальт

163
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6207

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4624

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2092
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Лиманский Георгий Сергеевич

Киреев Вячеслав Геннадьевич

Уколов Александр Георгиевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда