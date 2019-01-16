Тольятти в списке 10 городов России, где пройдет конкурс Open Innovations Startup Tour
16 января 2019 22:35
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Startup Tour – это не только конкурс проектов, это большая образовательная программа, общение с менторами и гуру бизнеса. Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие. Лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, векторов развития бизнеса и навыков, которые для этого необходимы, совершенствование профессиональных и личных качеств предпринимателей.
За 8 лет работы проект вырастил целое поколение бизнесменов нового формата. Более 60 тысяч человек прослушали образовательные программы, приняли участие в менторских сессиях, около 13 тысяч подали заявки на конкурс Open Innovations Startup Tour.
Целевая аудитория проекта:
Стартапы, технологические предприниматели, молодые ученые и мечтатели, меняющие мир к лучшему
Индустриальные партнеры, корпорации, инвесторы
Региональные участники проекта «Сколково»
Представители технопарков и бизнес-инкубаторов, менторы, эксперты
Что дает участие в конкурсе?
— представить свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса;
— побороться за денежный приз в размере 300 тысяч рублей;
— найти инвестора и партнеров;
— получить призы от партнеров Startup Tour;
— принять участие в программе «Старт» и получить 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта;
— получить пригласительный билет на Startup Village — самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ.
Участниками могут стать команды проектов по трем направлениям:
Информационные технологии
Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве
Индустриальные и энергетические технологии
Участие в Стартап туре возможно в 2-х форматах — конкурс и менторская сессия или только менторская сессия. УЧАСТИЕ в обоих случаях БЕСПЛАТНО!
Зарегистрировать свой проект можно здесь.
Если вам необходима помощь в оформлении презентации проекта или консультация по участию в конкурсе, звоните 8/8482/58-07-68.
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