Только 2% россиян справились с тестом из вопросов школьной программы
5 февраля 2018 16:04
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Наименьшие затруднения у россиян вызвал вопрос о дрейфе континентов Земли: с тем, что материки движутся, как это и есть на самом деле, согласились 70% респондентов. Более половины участников опроса (55%) согласились и с верным утверждением о том, что электрон по размерам меньше, чем атом.
В остальных вопросах россияне ориентируются хуже. Так, например, с верным утверждением о том, что пол ребенка определяется генами отца, согласились только 36% участников опроса, в то время как 35% в это не верят (еще 29% затруднились ответить).
При этом 40% респондентов уверены в том, что «вся радиация создана человеком» (на самом деле это не так, и с этим согласились 44%), 30% участников опроса полагают вопреки реальности, что лазер фокусирует звуковые волны (32% выступили против), 42% россиян верят, что обычные помидоры, картофель и другие растения в отличие от генно-модифицированных организмов (ГМО) вообще не содержат генов (не согласны с этим утверждением только 30%), а 46% — в то, что антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы (знают, что это не так, только 34%).
В среднем участник опроса смог верно ответить только на четыре вопроса из семи. У жителя Москвы показатель заметно выше (5,4), после москвичей наиболее высокий уровень продемонстрировали руководители разного уровня и специалисты (4,7), учащиеся и респонденты с высшим образованием (4,5). Самый низкий уровень — у респондентов с образованием ниже среднего (3,1) и людей старше 55 лет (3,6).
«Конечно, респонденты могут попросту угадать, ответив «верно» или «ложно», и мы видим, как много людей соглашались с ложными утверждениями. Тем не менее если тесты абсолютно одинаковы, то можно рассматривать динамику научной грамотности и делать сопоставления между разными социально-демографическими группами и даже между странами», — говорится в отчете Левада-центра.
На фоне 39 остальных стран, где проводился аналогичный опрос, показатели России выглядят не слишком хорошо. Лучше большинства иностранцев россияне справились только с вопросом о размерах атома и электрона (4-е место из 40, позади Венгрии, Канады и Чехии). В вопросе о принципе действия антибиотиков россияне оказались на 24-м месте, о природе лазера — на 27-м, в вопросе про радиоактивность — на 28-м, в теории дрейфа континентов — на 34-м, а в вопросе про генетику человека — на 39-м месте из сорока.
Тем не менее в Левада-центре отметили позитивную динамику. За минувшие годы доля россиян, давших верные ответы почти на все вопросы или хотя бы на большую их часть, несколько увеличилась.
«С 2009 по 2018 год мы наблюдаем позитивную тенденцию повышения уровня научной грамотности, хотя, если учитывать то, что все тесты из программы средней школы, картина весьма удручающая. За девять лет лишь одна явная позитивная тенденции — все больше респондентов правильно отвечают на тест о действии антибиотиков: в 2009 году их было 23%, в 2018 году — 34% (в 1996 году — 13%!)», — говорится в отчете Левада-центра.
Прибавилось в России и тех, кто твердо уверен, что астрология не наука. В 2018 году такой ответ на вопрос дали 24% респондентов, тогда как в 2006 году — только 18%. Тем не менее треть россиян безоговорочно верит в научность астрологии, а еще треть определяет ее как «не очень научную область знаний». По уровню веры в астрологов Россия заняла 15-е место из 34 стран, в которых проводился опрос. Для сравнения, в США в праве называться наукой астрологии отказали 65% респондентов, в то время как верят в ее научность только 5%.
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