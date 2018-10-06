Тине Тёрнер пересадили почку её мужа

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Американская певица Тина Тёрнер рассказала о том, что в 2017 году перенесла операцию по пересадке почки. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на автобиографию артистки My Love Story.78-летняя певица рассказала, что операция прошла в значительной мере успешно, однако певица всё ещё борется с осложнениями. Она добавила, что донором почки стал её муж Эрвин Бах. По её словам, её поразил поступок мужа и она не знала, как его благодарить.Фото: соцсети