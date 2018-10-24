Тим Кук предупредил весь мир о масштабной информационной войне

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Такую необходимость он пояснил в угрозе слишком активного сбора данных компаниями обществу."Современные технологии уже сегодня привели к появлению информационно-промышленного комплекса. В таком комплексе частная информация может использоваться против нас же самих.Алгоритмы, которые изначально должны были улучшить нашу жизнь, в результате могут нам навредить. С каждым днем все сложнее разобраться, где истина, а где ложь в информационном пространстве. Надвигается глобальный кризис".Из речи Тима Кука конференции в БрюсселеХотя Тим Кук и не называл конкретных скандалов, которым способствовали информационные утечки, по факту подразумевается печальная история с Cambridge Analytica, компании, которая использовала данные миллионов пользователей Facebook для изменения политических взглядов.В свою очередь Кук поддержал и дал положительную оценку новому закону ЕС о конфиденциальности данных GDPR.В заключение, глава Apple высказался о полной поддержки Apple разработки федеральных законов о конфиденциальности в США.