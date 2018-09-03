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Новости /  Общество /  Социум  

Территория вокруг монумента штурмовика ИЛ-2 в Самаре превратилась в лаунж-зону с кальянами

3 сентября 2018 21:01
90
«Каждые выходные ближе к ночи там собираются десятки людей и автомобилей, и курят кальяны, отдыхают».
Популярная площадка внутри транспортного кольца на Московском шоссе, в центре которой установлен памятник штурмовику ИЛ-2, похоже, обрела себя в новом качестве, передает «СО» ОНЛАЙН. На постоянные собрания там отдыхающих с кальянами главе Кировского района Игорю Рудакову пожаловался в твиттере пользователь, назвавшийся Алексей Игоревич. «Подскажите, уже легально открылась площадка для въезда автомобилей к Самолёту? — вопрошает общественник. — Каждые выходные ближе к ночи там собираются десятки людей и автомобилей, и курят кальяны, отдыхают».

Глава района пока не ответил, насколько законно там нахождение автомобилей, но другой пользователь samsam63 добавил, что это место облюбовали и дрифтеры.

Памятник ИЛ-2 — одно из знаковых мест города. Изначально он был установлен в начале 1970-х годов у входа на авиационный завод. Саму машину обнаружили в болотах Мурманской области. По архивным данным, ее сбили в марте 1943 года с пилотом К.М.Котляревским и стрелком Е.Мухиным на борту. На самарском (а тогда куйбышевском) заводе самолет смогли восстановить.

В 1975 году ИЛ-2 перенесли в общедоступное место, поскольку создание штурмовика было в свое время заслугой многих предприятий города. Его установили на пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова и торжественно открыли в 30-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне.

Площадка у самолета давно является популярным местом для остановки свадебных кортежей.

UPD: Глава Кировского района Игорь Рудаков уточнил в твиттере, что Московское шоссе содержит Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, территорию внутри кольца содержит МП "Спецремстройзеленхоз", а территориально кольцо делится между двумя районами в соотношении 1/4 часть - Кировский район. 3/4 Промышленный. "Коллеги, там же стояли ограничительные столбики? Поясните по компетенции", - обратился Рудаков к "Спецремстройзеленхозу". 


Источник фото: твиттер
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Комментарии



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