Теперь вопросы благоустройства территорий отнесены к градостроительной деятельности
5 февраля 2018 19:25
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местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет: теперь вопросы благоустройства территорий отнесены к градостроительной деятельности.
В связи с этим определено содержание понятий «благоустройство территории», «прилегающая территория», «элементы благоустройства».
Так, под благоустройством территории понимается деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами
благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Прилегающая территория – это территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.
Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории.
При этом действие положений Градостроительного кодекса Российской Федерации относительно понятий «прилегающая территория» и «элементы благоустройства» начнется с 28.06.2018. С этого же периода вступит в силу правило, касающееся вопросов содержания прилегающих территорий.
Кроме того, новой статьей 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается, что лицо, ответственное за
эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства территории муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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