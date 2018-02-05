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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет: теперь вопросы благоустройства территорий отнесены к градостроительной деятельности.В связи с этим определено содержание понятий «благоустройство территории», «прилегающая территория», «элементы благоустройства».Так,понимается деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правиламиблагоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.– это территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.– декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройстватерритории.Кроме того, новой статьей 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливается, что лицо, ответственное заэксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений вмногоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства территории муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Самары.