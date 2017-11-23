Теннисисты Самарской области стали лауреатами национальной премии «Русский Кубок»

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В Москве состоялась XXIV церемония вручения национальной теннисной премии «Русский Кубок». Престижную награду получили шесть представителей Самарской области.В номинации «Лучшие юниоры» награда вручена Сергею Лысову (Тольятти) и Алексею Шуклину (Пермский край), выступающим в дисциплине «теннис на колясках». По итогам первенства России – 2017 тольяттинец завоевал серебро в личном и парном зачете, уступив в обоих финалах Шуклину. На первенстве мира Лысов и Шуклин стали серебряными призерами в парном турнире.Александр Косарев, почетный президент федерации тенниса Самарской области, руководивший ей 31 год, получил «Русский Кубок» в номинации «За вклад в развитие регионального тенниса».В номинации «Успех года» отмечены сразу четверо спортсменов Самарской области, выступающих в пляжном теннисе. Людмила Никоян и Николай Гурьев завоевали золото в смешанном парном разряде на чемпионате мира. Кроме того, они выполнили норматив на присвоение спортивного звания «Мастер спорта международного класса России».На первенстве мира по пляжному теннису в турнире девушек до 14 лет золотые медали завоевали Агния Богатова и Дарья Каличинина, сообщает пресс-служба облправительства.