Температура воздуха в Самаре повысится до положительных значений

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Прогноз погоды на воскресеньеНочь. Облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -3 ... -8 °C.День. Облачно. Небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха +3 ... -2 °C.Прогноз погоды на понедельникНочь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -0 ... -5 °C.День.Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха +1 ... +6 °C.Прогноз погоды на вторникНочь. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 0 ... -5 °C.День. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +2 ... +7 °C.