Телеведущий и комментатор «МАТЧ ТВ» Евгений Савин присоединяется к команде Послов Самары на ЧМ-2018
12 мая 2017 14:09
172
Сегодня он прибыл в Самару и сразу же направился на площадку строительства нового футбольного стадиона «Самара Арена».
Самарский стадион все больше обретает проектный облик. Сейчас строители завершают установку пирамидальных металлических опор. К ним крепятся уходящие к вершине купола консоли, которые придают сооружению его неповторимую форму «летающей тарелки». Монтаж консолей планируется завершить летом, на опоры установлено две трети монтажных блоков (64 из 96 монтажных блоков). Сейчас на строительной площадке работает почти 2,3 тысячи строителей, а его общая готовность составляет около 65 %.
«От посещения стадиона – одни эмоции, Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, – Евгений оказался впечатлен масштабами и необычной формой «Самара Арены». – Всегда рад бывать здесь, мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встречи в Лондоне – это было замечательное время, и я невероятно рад, что буду представлять Самару в качестве Посла Чемпионата мира по футболу».
Напомним, что Евгений Савин подписал контракт с ПФК «Крылья Советов» в январе 2008 года, перейдя в самарскую команду из пермского «Амкара». Договор футболиста с «Крыльями» был рассчитан на четыре сезона. За самарский клуб в 2008-2011 годах игрок провел 96 матчей в чемпионате страны, забил 19 мячей и стал одним из любимцев болельщиков «КС» за самоотдачу и теплое внимательное отношение к городу.
После знакомства с «Самара Ареной» в 14.30 Савин встретится с участниками программы «Городские волонтеры», а вечером, в 17.30, на «Металлурге» выйдет на футбольное поле, чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.
13 мая на стадионе «Металлург» перед матчем 28 тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» состоится церемония подписания соглашения и пресс-конференция, участие в которых вместе с Евгением примут представители Правительства Самарской области. Самарские болельщики увидят Посла и на главном поле. Начиная вести прямой эфир на канале «Наш Футбол», Евгений выполнит первый удар по мячу, выйдя на газон «Металлурга», сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 мая 2017 17:40
Гражданам, получавшим ЕДВ до 1 марта 2017 года, необходимо до 31 мая 2017 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства за возобновлением выплаты... Социум
117
12 мая 2017 17:04
В числе передовых на посевной кампании хозяйства Хворостянского, Сызранского и Приволжского районов. Социум
82
12 мая 2017 16:33
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Самара» объявляет мораторий на начисление пени и штрафных санкций в случае полного погашения задолженности за тепловую энергию в... Социум
95
Здравоохранение
12 мая 2017 16:13
Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26... Здравоохранение
100
12 мая 2017 13:58
В нем примут участие кардиологи, терапевты, врачи семейной практики. Здравоохранение
118
12 мая 2017 09:12
Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев. Здравоохранение
142
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
130
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
307
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
276
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
226
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
280
Культура
12 мая 2017 14:06
Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами. Культура
26
12 мая 2017 11:53
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
103
12 мая 2017 10:10
Театральное здание должно органично вписываться в городское пространство Новокуйбышевска. Культура
166
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
128
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
303
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
186
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
456
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1052
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1216
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1437
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2742
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1620
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1430
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1068
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
561
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
983
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2214
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3238
Мероприятия