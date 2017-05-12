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Новости /  Общество /  Социум  

Телеведущий и комментатор «МАТЧ ТВ» Евгений Савин присоединяется к команде Послов Самары на ЧМ-2018

12 мая 2017 14:09
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Сегодня он прибыл в Самару и сразу же направился на площадку строительства нового футбольного стадиона «Самара Арена».
Любимый самарскими болельщиками нападающий ПФК «Крыльев Советов», телеведущий и комментатор «МАТЧ ТВ» Евгений Савин присоединяется к команде Послов Самары, города-организатора ЧМ-2018.

Сегодня он прибыл в Самару и сразу же направился на площадку строительства нового футбольного стадиона «Самара Арена».

Самарский стадион все больше обретает проектный облик. Сейчас строители завершают установку пирамидальных металлических опор. К ним крепятся уходящие к вершине купола консоли, которые придают сооружению его неповторимую форму «летающей тарелки». Монтаж консолей планируется завершить летом, на опоры установлено две трети монтажных блоков (64 из 96 монтажных блоков). Сейчас на строительной площадке работает почти 2,3 тысячи строителей, а его общая готовность составляет около 65 %.

«От посещения стадиона – одни эмоции, Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, – Евгений оказался впечатлен масштабами и необычной формой «Самара Арены». – Всегда рад бывать здесь, мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встречи в Лондоне – это было замечательное время, и я невероятно рад, что буду представлять Самару в качестве Посла Чемпионата мира по футболу».

Напомним, что Евгений Савин подписал контракт с ПФК «Крылья Советов» в январе 2008 года, перейдя в самарскую команду из пермского «Амкара». Договор футболиста с «Крыльями» был рассчитан на четыре сезона. За самарский клуб в 2008-2011 годах игрок провел 96 матчей в чемпионате страны, забил 19 мячей и стал одним из любимцев болельщиков «КС» за самоотдачу и теплое внимательное отношение к городу.

После знакомства с «Самара Ареной» в 14.30 Савин встретится с участниками программы «Городские волонтеры», а вечером, в 17.30, на «Металлурге» выйдет на футбольное поле, чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.

13 мая на стадионе «Металлург» перед матчем 28 тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» состоится церемония подписания соглашения и пресс-конференция, участие в которых вместе с Евгением примут представители Правительства Самарской области. Самарские болельщики увидят Посла и на главном поле. Начиная вести прямой эфир на канале «Наш Футбол», Евгений выполнит первый удар по мячу, выйдя на газон «Металлурга», сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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12 мая 2017  17:40
Гражданам, получавшим ЕДВ до 1 марта 2017 года, необходимо до 31 мая 2017 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства за возобновлением выплаты с заявлением, документами об отсутствии трудовой и (или) иных видов деятельности, справкой о размере пенсии (при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей).
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