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Новости /  Общество /  Социум  

Telegram не будет предоставлять ФСБ ключи шифрования, так как это невозможно технически

2 апреля 2018 23:40
313
Эта невозможность обусловлена самой архитектурой сервиса.
Мессенджер Telegram не будет предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки, так как это невозможно технически. Об этом говорится в ответе сервиса на уведомление ведомства за подписью адвоката Дмитрия Динзе. Фотография документа опубликована в Telegram-канале правозащитника и члена СПЧ Павла Чикова. Адвокат Telegram Дмитрий Динзе подтвердил РБК подлинность ответа Роскомнадзору.

​В ответе поясняется, что пользователи могут прибегнуть к двум типам чатов в Telegram — «облачным» и «секретным». Переписка через «облачные» чаты хранится в зашифрованном виде в нескольких различных местах. В свою очередь защита данных, которые передаются через «секретные» чаты, еще сложнее.

Сообщения, передаваемые через «секретные» чаты, никогда не сохраняются на серверах. Само общение через такой чат начинается с генерации авторизационного ключа. «Из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается ни по каким каналам связи… Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, доставляемых и/или доставленных с его помощью электронных сообщений», — пояснили в Telegram.

Таким образом, исполнение требований по уведомлению РКН «не представляется технически возможным», подчеркнул Динзе.

Позднее в Роскомнадзоре заявили, что не получали официального ответа ни от владельцев, ни от администраторов или представителей Telegram на свое уведомление. «По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

ФСБ 29 марта потребовала от мессенджеров и других организаторов распространения информации в десятидневный срок передать в службу ключи шифрования. Запрос в Telegram о предоставлении ключей шифрования в ФСБ Роскомнадзор направил 20 марта, предоставив на исполнение 15 дней. Таким образом, срок, в который мессенджер должен исполнить требование, истекает 4 апреля. В противном случае, отметили в РКН, ведомство направит в суд иск с требованием ограничить доступ к Telegram.

Ключи шифрования у Telegram ФСБ запросила еще летом 2017 года. Однако основатель сервиса ответил на требования отказом, объяснив, что они «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. Также Дуров заявлял, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за неисполнение обязанностей как организатора распространения информации. Администрация сервиса также обратилась в суд с иском о признании требований ФСБ незаконными. Однако 20 марта Верховный суд иск Telegram отклонил.




Фото:   iphones.ru




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