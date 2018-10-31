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Новости /  Общество /  Социум  

Telegram могут тотально заблокировать в России из-за теракта в Архангельске

31 октября 2018 23:40
55
Но на этот раз — навсегда.
Сегодня в Архангельске произошёл теракт. Молодой человек устроил взрыв в местном управлении ФСБ. А о своих намерениях сообщил в Telegram-канале анархистов, передает iphones.ru со ссылкой на Новые Известия.

По слухам, из-за этого происшествия один из членов Единой России заявил о намерении в скором времени вынести на рассмотрение новый законопроект. Он связан с тотальной блокировкой мессенджера и методах достижения этой цели.

В настоящее время Роскомнадзор может использовать для ограничения доступа к мессенджеру только один метод – блокировки IP-адресов.

Специалисты считают такой инструмент неэффективным. Они предложили пессемизировать и деградировать трафик специальными программами и блокировать Telegram у провайдеров на глубоком уровне.

Если эта информация окажется правдивой, то Telegram могут попытаться снова заблокировать в России. Но на этот раз — навсегда.
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Комментарии



Социум
31 октября 2018  23:40
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