Театры Самарской области примут участие в новом театральном фестивале в Москве «Артмиграция — детям»

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Ежегодно Союз театральных деятелей России проводит Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция», участниками которого становятся молодые режиссеры, выпускники крупных театральных вузов, ведущие активную творческую деятельность в регионах страны. «Артмиграция — детям» — новый этап в развитии художественной идеи фестиваля «Артмиграция». Проект посвящен юному зрителю, а его участники — режиссеры, работающие для детской и юношеской аудитории. Создатели фестиваля предлагают московской публике увидеть лучшие театральные постановки в направлении детского театра, существующего за пределами столицы.Основная цель «Артмиграции» — развитие детского театра в России, поиск новых идей и решений в направлении российского театра для детей, обмен опытом молодых режиссеров из разных регионов страны.К участию приглашались театры из регионов России, в репертуаре которых есть спектакли для детей, поставленные не ранее сезона 2015-2016 молодыми режиссерами (до 40 лет). Принять участие в фестивале могут только те спектакли, которые еще никогда не были показаны в Москве.Отбор участников происходил на конкурсной основе экспертным советом фестиваля на основании присланных заявок. В этом году на конкурс поступило 80 заявок из разных городов России. Экспертным советом было отобрано 6 спектаклей, 2 из которых представят театры Самарской области.3 ноября, 19:00 - «Пер Гюнт» (Самарский театр юного зрителя «СамАрт», Самара, 16+). - драматическая поэма, созданная в 1870-х годах норвежским драматургом Генриком Ибсеном, послужила для режиссёра А.Устинова материалом для создания своей сценической композиции. Пьеса конца девятнадцатого века становится вневременной по форме и современной по смыслу, а сложная сюжетная канва с обилием событий — компактной, прозрачной историей о том, как человек самозабвенно ищет себя, своё место в мире, попутно теряя всё, что было ему дорого, и проходит мимо подлинного счастья в погоне за мечтой.С артистами театра «СамАрт» над спектаклем работает режиссер А.Устинов (в 2014 году окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), мастерскую С.В. Женовача).Действующие лица и исполнители: Пер Гюнт - Тимофеев Ярослав; Осе - Конева Антонина; Сольвейг - Бородина Марина; Ингрид, невеста - Павлюк Валерия, Тулаева Анна; Мас Мон, жених - Кондрашев Алексей; Папа Тролль -Бережной Сергей; Тильда - Феофанова Мария; Аслак Кузнец - Рогозин Кирилл; Эйвинд Костоправ - Коннов Юрий; Хельга - Павлюк Валерия, Тулаева Анна; Герда - Оболдина Анастасия; Пуговичник - Зимников Владимир. Аккомпанемент на фортепиано, гитаре и аккордеоне - Бережной Сергей.6 ноября, 19:00 - «Отрочество» (Драматический театр «Колесо», г. Тольятти, 12+). От сильной простуды умирает мать 10-летнего Николеньки и весь мир подростка превращается в кошмар, в котором каждый член семьи - настоящий монстр. Глазами мальчика зрители видят мир взрослых, полный проблем, лжи и предательства.Действующие лица и исполнители: Николенька Иртеньев - Иванов Антон; Володя Иртеньев - Касатьев Петр; Петр Александрович Иртеньев - Чураев Андрей; Наталья Иртеньева - Радионова Елена; Мими - Фарапонова Елизавета; Любочка - Касатьева Дина; Катенька - Добрусина Елена; Бабушка Иртеньевых -Киреева Юлия; Сережа Ивин, доктор - Касатьев Роман; Иленька Грапп - Кузьмин Константин; Отец Иленьки Граппа, учитель истории - Михайлов Роман; Маша - Филатова Марина; St.Jerome - Двинский Александр. Режиссер-постановщик - Евгения Беркович. Инсценировка - Ярослава Пулинович, передает пресс-служба облправительства.