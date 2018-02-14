«Театральный маршрут» приглашает на открытый концерт и мастер-классы солистов Российского национального оркестра

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Самым ярким событием проекта станет визит в Самару московских артистов мирового класса. В столицу губернии для проведения общедоступного концерта и открытых мастер-классов приедут выдающиеся музыканты, преподаватели Московской государственной консерватории и других музыкальных вузов, солисты Российского национального оркестра.В составе делегации:(труба) – лауреат премии Президента России, доцент Московской консерватории, артист фирмы «YAMAHA» в России, лауреат международных фестивалей и конкурсов, солист Российского национального оркестра, дирижер.(флейта) – солист Российского национального оркестра, преподаватель Оркестровой Академии New World Symphony (США), международной флейтовой школы в Гуанчжоу (Китай), автор и участник международных образовательных музыкальных проектов.(фортепиано) – выпускница Московской консерватории, лауреат международныхконкурсов, фестивалей камерной музыки.4 марта, в воскресенье, в 18:00, в Самарском музыкальном училище им. Д. Г. Шаталова (ул. Куйбышева, 102) состоится концерт столичных музыкантов. Для студентов и преподавателей училища, всех желающих любителей академической музыки - прозвучат произведения для трубы, флейты, а также редкие обработки шедевров мировой классики для этих инструментов.5 марта, в понедельник, в 11:00, в детской музыкальной школе им. Г. В. Беляева (пр. Металлургов, 85) пройдут открытые мастер-классы для учащихся музыкальных учебных заведений.Вход на все мероприятия – свободный, сообщает пресс-служба проекта "Театральный маршрут".