Tax Free: как вернуть деньги за покупки за границей

188

Кроссовки за сотню евро, шляпка за 50, а ещё вот какая сумочка красивая (ну круто же, когда покупаешь сумку в столице мировой моды). А в итоге в кошельке дефилирует ветер. Между тем после буквально каждой заграничной покупки можно вернуть часть средств.Такс-фри — система, по которой вам возвращают сумму налога на добавленную стоимость, то есть НДС. Получается, если вы купили что-то в другой стране, не являясь её гражданином, то и налог платить не обязаны. Одно важное условие — вещи эти на момент выезда должны быть новыми, ненадетыми.На практике это правило удаётся соблюдать не всегда. Многие туристы ограничиваются правилом "ну если не новыми, то хотя бы чистыми и в коробке". Дело в том, что порой обувь в поездках разваливается, ты (что логично) бежишь в магазин за новой парой кроссовок. Ну почему бы не поберечь свои финансы-то?Впервые то, как работает эта система, я проверила в Таллине. Купила зимние ботинки за 164 евро. Коробку убрала в пакет, потом в гостинице — на дальнюю полку. Ботинки надела сразу же (тот случай, когда мои "развалились"). А вот старые не выкинула, а убрала в коробку.В столице Эстонии чисто настолько, что даже дождливой осенью нужно постараться найти в городе хотя бы лужу. После уик-энда и даже прогулки по песчаному берегу Балтийского моря ботинки всё равно как новые. Перед поездкой в аэропорт переобулась, сложила "тимбы" в коробку, отдала чек из магазина с паспортом в пункт Tax Free cash Refund и сразу же получила свои наличные. В Эстонии возвращают 20% от покупки (в моём случае — 32,80 евро). Процедура занимает около 5 минут, и после неё уже законно можно надеть новые вещи, а старые выкинуть или убрать.Сумма возврата в каждой стране своя. Может составлять от 7 до 22% от покупки. Разнится и минимальный "ценник". Например, в Финляндии — это 40 евро, а во Франции — 175,01 евро.Когда я покупала ёлочные игрушки в Käthe Wohlfahrt в Берлине, фрау на кассе, поняв, что я турист, предложила добрать сумму до 25 евро — необходимый минимум при оформлении такс-фри в Германии. Для этого, как и везде, понадобился только мой загранпаспорт.Самый удобный способ возврата денег, на мой взгляд, пункт Tax Free cash Refund в аэропорту. Такие находятся обычно возле магазинов Duty free. Подходите, предъявляете Tax Free Cheque с отметкой таможни, чек и паспорт — получаете деньги. Самый крутой сервис видела во французской Ницце. В аэропорту стоят автоматы — просто сканируешь чек, и 20% от стоимости покупок возвращается на твою карточку в течение недели. Есть ещё вариант отправить документы почтой или обратиться в банк уже в России, но это долго и утомительно.Порядка 50 государств возвращают НДС только из магазинов со специальной наклейкой TAX Free — такая есть и на дверях нашего ГУМа. Сама система заработала в России с 1 января 2018 года. Если вы в Европе — уточните в магазине, возвращают ли деньги. У них может не быть наклейки, но система работает.Ещё раз: обязательным условием является "нераспакованность". В Чехии, возвращающей 21% от покупки, номер с обувью не удался, потому что я большой специалист опрокинуть еду на себя, — белоснежные NIKE запачкала мороженым с чёрным красителем. Какое там TAX Free — отстирала, и ладно.