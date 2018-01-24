Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»

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Участников ожидают веселые и забавные игры с добровольцами из Центра Социализации Молодежи, Спортивно-массовые состязания среди студентов колледжа и гостей, где ребята смогут показать свою ловкость, смелость, силу и умение работать в команде. Все гости на некоторое мгновение смогут почувствовать себя профессионалами в керлинге, поучаствовать в старой русской игре "Чехарда", побыть умными старцами из Форт Боярда и многое другое. Насладиться выступлениями творческих коллективов. Также испить традиционный напиток наших предков - медовуху. А еще оказаться на награждении студентов в конкурсе снежных фигур "Зимние скульптуры -2018" и сделать запоминающиеся фотографии со скульптурами, сообщает пресс-служба облпраительства.