«Татьянин день» отметят в самарском Историческом парке «Россия – Моя история»

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Татьянин день, День российского студенчества — памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове, когда совершается память раннехристианской мученицы Татьяны Римской. После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.В мультимедийном парке «Россия – Моя история» 25 января 2019 года студенты, а также преподаватели, родители и все желающие, смогут бесплатно посетить спектакль «Глаголом жжем сердца людей». В 14 часов премьеру представит театр «Счастливый случай», режиссер – заслуженный артист России, Народный артист Самарской области Олег Белов.В 15 часов состоится увлекательный молодежный квест «Музейный экстрим». Игра перенесет участников в эпоху ХХ века, участники познакомятся с пионерами и октябрятами, "поработают" на советском конвейере - смогут собрать интерактивную модель техники и оружия, стоявших на вооружении Красной Армии, примут участие в советском флэшмобе. Каждый игрок получит диплом участника, а три команды победителей – призы от партнеров проекта. Стоимость билета 300 рублей.Акция для студентов:При заказе организованной экскурсии в «Татьянин день» входной билет, при предъявлении студенческого, бесплатно! Чтобы посетить экскурсию необходимо будет заплатить 100 рублей. В обычные дни стоимость организованной экскурсии и входного билета составляет 200 рублей.Обязательна предварительная запись по телефону 250013212+