Татьяна Волосовец на стратегической сессии "Лучшее - детям" рассказала о программе "Десятилетие детства"
31 августа 2018 17:41
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В своем выступлении она говорила о программе "Десятилетие детства", а также о дошкольном образовании и, в частности, об образовании для детей до 3 лет.
"В советских садах всегда было несколько ясельных групп, потому что детей в садик отдавали рано: родители работали. В постсоветский период система потихоньку разрушалась, ясельные группы закрывались, а женщинам разрешили сидеть с детьми до трех лет", - напомнила Татьяна Волосовец и добавила, что сейчас, когда начали возвращать ясельные группы, выяснилось, что воспитателей, умеющих работать с детьми этого возраста, уже не осталось, и теперь необходимо вновь обучать этому молодых педагогов.
"На организацию ясельных групп в детских садах в этом и в следующем году выделяется по 24,5 млрд рублей. Но мало построить здания, если мы не подготовим для этих групп воспитателей", - подчеркивает Татьяна Волосовец.
Также в своем выступлении она заметила, что новые подходы к детям необходимы также потому, что дети сейчас стали другими - они не такие, как 30 лет назад.
"С точки зрения анатомии, они, конечно, те же. Но с точки зрения жизни ребенка в социуме все изменилось кардинально. И сегодня уже говорили, что наши дети живут в условиях Сети - это сетевое поколение, без Сети они уже не живут. А мы с ними по-прежнему пытаемся работать, как в досетевую эпоху. Это серьезный вызов для учителя", - поясняет Татьяна Волосовец.
Больше внимания, по ее словам, также необходимо уделять сбережению здоровья детей в школе, профилактике так называемых школьных болезней, связанных с органами зрения, опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным трактом.
"Нельзя не сказать о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья. Целый раздел посвящен этому вопросу (вероятно, в программе "Десятилетие детства". - Прим. ред.). И я должна сказать, что невозможно работать с детьми, не имея к тому специальных знаний, умений и навыков, компетенций.
"И поэтому поставлена задача повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с инвалидностью", - рассказала Татьяна Волосовец, добавив, что в 2018 г. такие компетенции получили 4 тыс. педагогов, еще столько же получат в 2019 году.
"Я бы поставила задачу не 4 тыс., а 40 тыс., потому что все педагоги нуждаются в этой компетенции", - заметила она.
Также Татьяна Волосовец отдельно уделила внимание важности реализации национальных проектов "Образование" и "Демография".
"Мне кажутся очень важными проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Новые возможности для каждого" и "Современные родители". И говоря, например, об успехе каждого ребенка, я не могу не сказать о том, что здесь на территории Самарской области разработана программа, которая сейчас востребована во многих детских садах нашей страны, - "Растим будущих инженеров". И сейчас, я знаю, уже 13 регионов взяли эту программу на вооружение. Это та программа, которая дает первые возможности разобраться в профессии совсем маленьким детям от 5 до 7 лет", - рассказала Татьяна Волосовец.
В завершение она подчеркнула, что в Самарской области реализуется большое количество проектов и в дошкольном образовании, и в школе, и в вузах, и в системе среднего профессионального образования.
"Так что, мне кажется, было бы неплохо на стратегические сессии приглашать коллег из других регионов - поучиться и обменяться опытом", - подытожила она.
Напомним, в Самарской области в рамках работы над долгосрочной стратегией развития проводятся тематические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона: ЖКХ и благоустройство, кадровая политика, экономика, повышение уровня жизни малых городов и сельских территорий, развитие системы здравоохранения, а также образования.
К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров. передает Волга Ньюс.
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