Татьяна Морозова: «Донорское молодежное движение снова набирает популярность».

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«У ВУЗа замечательные традиции в донорстве крови, можно сказать, что это связь поколений, начиная с момента основания ВУЗа и до настоящего времени. Был небольшой перерыв в 90 годы, но сейчас донорское молодежное движение вновь работает. Мы проводим это мероприятие совместно с Самарской станцией переливания крови и волонтерами на южной и северной площадках университета. У нас студенты очень активные, в каждой акции участвует до 240 человек. Иногда и больше 300. Донорские акции проходят дважды в год — осенью и весной. Донор это человек, который помогает безвозмездно и безадресно. Но у нас бывают мероприятия, когда мы собираемся и сдаем кровь конкретно для какого-то нуждающегося в сию минуту человека. И тогда уже ребята идут и сдают кровь на станции переливания. Но в основном, студенты откликаются просто так, они рады оказать помощь другому человеку».