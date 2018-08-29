Татьяна Козлова: "Необходимо придать системе образования воспитательный уклон"
29 августа 2018 17:37
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На секции "Воспитание: семья и школа" уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова подняла проблему особенностей взаимоотношений родителей и детей. В своем выступлении она сделала акцент на Конвенции о правах ребенка, в которой говорится о том, что образование должно быть нацелено на развитие, воспитание и подготовку ребенка к взрослой жизни.
По словам спикера, именно в детском возрасте важно сформировать понятие об общечеловеческих ценностях и заложить в юном возрасте основы морали, которыми человек будет руководствоваться на протяжении жизни.
Но на правильность воспитания сегодня большое негативное влияние оказывают агрессивные факторы: кризисы в семьях, негативная информация, асоциальные проявления в подростковой среде.
Поэтому на родителей возлагается главная ответственность за будущее поколение. Останавливаясь на особенностях некоторых категорий родителей, Татьяна Козлова отметила, у молодых пар, которые сами выросли в сложной семейной атмосфере, не до конца сформированы воспитательно-педагогические навыки и взрослые не только не знают основ психологии развития детей, но и элементарно не занимаются с ними.
Еще одна проблема современности - повышенная занятость взрослых. Социологические исследования показали, что родители проводят с детьми не более двух часов в день.
"Игры с мамой и папой, совместное чтение - это очень важно для малышей, - говорит Татьяна Козлова. - Однако сейчас чаще всего можно наблюдать, что дети больше предоставлены сами себе и главное развлечение для них - телевизор и компьютер. Экран заменил воспитательную функцию. Если так будет дальше, у нас вырастет поколение "сетевых детей", а это грозит задержкой психического, физического развития и агрессивным поведением".
В новых реалиях особенно повышается роль педагогов. Но, к сожалению, не все из них готовы работать с проблемными детьми. По словам Татьяны Владимировны, необходимо придать системе образования воспитательный уклон, так как семья и школа - это два института, играющие ключевую роль в становлении ребенка как личности.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводятся тематические стратегические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения.
К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
Фото: соцсети
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