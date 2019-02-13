Танцевать и улыбаться. Эксперт Минздрава рассказала, как дожить до ста лет

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— В основном это люди мотивированные, у которых есть цель, у кого есть любимая работа, есть задачи перед семьёй, детьми, государством, — сказала Адамян.По её словам, продолжительность жизни на 50% зависит от привычек человека и генетики, на 20% — от уровня медицины, на 15% — от наследственности и ещё на 15% — от экосистемы.Также она отметила, что многое в данном вопросе зависит от увлечений и позитивного отношения к жизни. Долго живут те люди, которые занимаются, например, танцами или имеют другие хобби. Также высокая продолжительность жизни касается людей творческих профессий.Фото: © Pixabay