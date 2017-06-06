Талантливой самарской молодежи и одаренным детям вручили муниципальные стипендии

111

Свои награды стипендиаты получили из рук Главы города Олега Фурсова, председателя городской Думы Галины Андрияновой, Заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко и чемпиона Олимпийских игр 2012 года Тагира Хайбулаева.В этом году на получение стипендии претендовали 89 молодых людей, достигших особых успехов в сфере искусства и культуры, а также 54 спортсмена. Из них было выбрано 50 юных самарцев - победителей международных, всероссийскихи региональных соревнований, лауреатов творческих конкурсов различного уровня.В течение года талантливые вокалисты, художники, актеры, танцоры, баскетболисты, легкоатлеты, футболисты, дзюдоисты и другие будут получать денежное поощрение в размере 5 000 рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба администрации Самары.