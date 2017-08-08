Таксисты региона продолжают помогать полицейским в обеспечении безопасности на дорогах

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Водители такси, ставшие свидетелями преступления, правонарушения, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске, или помеху в дорожном движении, вызванную чрезвычайным происшествием природного или техногенного характера, сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД территориального органа внутренних дел.С 29 июля по 4 августа от работников таксомоторных организаций в полицию поступило 140 сообщений о правонарушениях. В шести случаях в отношении нетрезвых автомобилистов и водителей, отказавшихся проходить медосвидетельствование, составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.